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10.11.2026 09:29:00
Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group gibt am Vormittag ab
Die Aktie von Lenovo Group gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 2,9 Prozent auf 2,18 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Lenovo Group nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 2,9 Prozent auf 2,18 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der bislang bei 24'448 Punkten steht. Im Tief verlor die Lenovo Group-Aktie bis auf 2,15 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,18 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 63 Lenovo Group-Aktien.
Am 25.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,22 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 94,02 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,94 EUR. Dieser Wert wurde am 26.01.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 56,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lenovo Group-Aktie.
Nach 0,420 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,068 USD je Lenovo Group-Aktie. Am 13.08.2026 hat Lenovo Group die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,39 HKD gegenüber 0,32 HKD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz lag bei 211.10 Mrd. HKD – das entspricht einem Zuwachs von 43,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 146.96 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Lenovo Group am 19.11.2026 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Lenovo Group im Jahr 2027 0,293 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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