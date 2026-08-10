Lenovo Group Aktie 1058002 / HK0992009065
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10.08.2026 09:29:00
Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group zieht am Montagvormittag an
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Lenovo Group. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 3,3 Prozent auf 3,17 EUR zu.
Im Frankfurt-Handel gewannen die Lenovo Group-Papiere um 09:28 Uhr 3,3 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Hang Seng, der derzeit bei 25'668 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Lenovo Group-Aktie bei 3,17 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,09 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 24'235 Lenovo Group-Aktien umgesetzt.
Am 10.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,17 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,00 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.01.2026 bei 0,94 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lenovo Group-Aktie 70,30 Prozent sinken.
Für Lenovo Group-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,420 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,067 USD ausgeschüttet werden. Lenovo Group liess sich am 21.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,34 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,06 HKD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 168.68 Mrd. HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lenovo Group 132.13 Mrd. HKD umgesetzt.
Lenovo Group wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 13.08.2026 vorlegen. Lenovo Group dürfte die Q1 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 19.08.2027 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 0,203 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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