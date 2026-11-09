Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 2,15 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der aktuell bei 24'481 Punkten steht. Die Lenovo Group-Aktie gab in der Spitze bis auf 2,12 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,17 EUR. Zuletzt wechselten 8'765 Lenovo Group-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.09.2026 bei 4,22 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 96,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lenovo Group-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,94 EUR am 26.01.2026. Abschläge von 56,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,420 HKD an Lenovo Group-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,068 USD. Am 13.08.2026 hat Lenovo Group in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Lenovo Group vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,39 HKD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,32 HKD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 211.10 Mrd. HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lenovo Group 146.96 Mrd. HKD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 19.11.2026 erwartet.

Experten taxieren den Lenovo Group-Gewinn für das Jahr 2027 auf 0,293 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Lenovo Group-Aktie

Ausblick: Lenovo Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hang Seng-Titel Lenovo Group-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Lenovo Group Anlegern eine Freude

Lenovo-Aktie sackt ab: Warnung vor hohen Speicherpreisen bis 2030