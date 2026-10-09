Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Nachmittag im Plus

Um 16:28 Uhr sprang die Lenovo Group-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 3,71 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem Hang Seng, der bei 23'785 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Lenovo Group-Aktie bei 3,73 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,68 EUR. Zuletzt wechselten 76'282 Lenovo Group-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 4,22 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.09.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lenovo Group-Aktie derzeit noch 13,90 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,94 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Lenovo Group-Aktie ist somit 74,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,420 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,078 USD. Am 13.08.2026 äusserte sich Lenovo Group zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,39 HKD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,32 HKD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 211.10 Mrd. HKD – ein Plus von 43,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lenovo Group 146.96 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Lenovo Group am 29.10.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lenovo Group einen Gewinn von 0,220 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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