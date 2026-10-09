Lenovo Group Aktie 1058002 / HK0992009065
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09.10.2026 12:29:00
Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Freitagmittag im Plus
Die Aktie von Lenovo Group gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Lenovo Group konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 2,2 Prozent auf 3,71 EUR.
Die Lenovo Group-Aktie konnte um 12:28 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 3,71 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Hang Seng, der zurzeit bei 23'785 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Lenovo Group-Aktie bis auf 3,72 EUR. Bei 3,68 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Bisher wurden heute 34'055 Lenovo Group-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,22 EUR) erklomm das Papier am 25.09.2026. Mit einem Zuwachs von 13,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,94 EUR am 26.01.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 74,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lenovo Group-Aktie.
Die Dividendenausschüttung für Lenovo Group-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,420 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,078 USD belaufen. Am 13.08.2026 lud Lenovo Group zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,39 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,32 HKD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Lenovo Group im vergangenen Quartal 211.10 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 43,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lenovo Group 146.96 Mrd. HKD umsetzen können.
Lenovo Group dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 0,220 USD je Lenovo Group-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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