Lenovo Group Aktie 1058002 / HK0992009065
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09.10.2026 09:29:00
Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group gewinnt am Vormittag an Boden
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Lenovo Group. Im Frankfurt-Handel gewannen die Lenovo Group-Papiere zuletzt 2,1 Prozent.
Die Lenovo Group-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 09:28 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 3,71 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Hang Seng, der derzeit bei 23'785 Punkten notiert. Bei 3,71 EUR erreichte die Lenovo Group-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 3,68 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 33'500 Lenovo Group-Aktien umgesetzt.
Am 25.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,22 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.01.2026 (0,94 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lenovo Group-Aktie 293,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 0,420 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,078 USD je Lenovo Group-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Lenovo Group am 13.08.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,39 HKD gegenüber 0,32 HKD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 43,64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 211.10 Mrd. HKD, während im Vorjahreszeitraum 146.96 Mrd. HKD ausgewiesen worden waren.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,220 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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