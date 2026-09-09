Lenovo Group Aktie News: Hausse bei Lenovo Group am Mittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Lenovo Group nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 5,5 Prozent auf 3,54 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Hang Seng, der aktuell bei 25'317 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lenovo Group-Aktie bei 3,58 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,51 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7'750 Lenovo Group-Aktien umgesetzt.

Am 13.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,88 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,94 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lenovo Group-Aktie liegt somit 276,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Lenovo Group seine Aktionäre 2026 mit 0,420 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,078 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lenovo Group am 13.08.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,39 HKD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,32 HKD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 211.10 Mrd. HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lenovo Group 146.96 Mrd. HKD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Lenovo Group-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 0,220 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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