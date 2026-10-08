Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Donnerstagnachmittag im Tiefenrausch

Die Lenovo Group-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 8,9 Prozent bei 3,67 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Hang Seng, der zurzeit bei 24'130 Punkten liegt. Bei 3,67 EUR markierte die Lenovo Group-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,73 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 60'393 Lenovo Group-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,22 EUR erreichte der Titel am 25.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lenovo Group-Aktie mit einem Kursplus von 15,14 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.01.2026 (0,94 EUR). Der derzeitige Kurs der Lenovo Group-Aktie liegt somit 289,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Lenovo Group-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,420 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,078 USD ausgeschüttet werden. Am 13.08.2026 äusserte sich Lenovo Group zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,39 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,32 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 43,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 211.10 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 146.96 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,220 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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