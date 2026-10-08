Lenovo Group Aktie 1058002 / HK0992009065
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08.10.2026 09:29:00
Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Vormittag mit kräftigen Verlusten
Die Aktie von Lenovo Group gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 8,1 Prozent auf 3,70 EUR.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 8,1 Prozent auf 3,70 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Hang Seng, der zurzeit bei 24'130 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Lenovo Group-Aktie bis auf 3,68 EUR ein. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 3,73 EUR. Von der Lenovo Group-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 42'450 Stück gehandelt.
Bei 4,22 EUR erreichte der Titel am 25.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 14,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,94 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 74,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,420 HKD an Lenovo Group-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,078 USD. Am 13.08.2026 hat Lenovo Group die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -0,39 HKD. Ein Jahr zuvor waren 0,32 HKD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lenovo Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 211.10 Mrd. HKD. Im Vorjahresviertel waren 146.96 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Lenovo Group am 29.10.2026 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 0,220 USD je Aktie in den Lenovo Group-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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