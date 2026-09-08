Lenovo Group Aktie 1058002 / HK0992009065
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08.09.2026 12:29:00
Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Mittag mit kräftigen Verlusten
Die Aktie von Lenovo Group gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lenovo Group-Aktie musste zuletzt im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 6,3 Prozent auf 3,35 EUR.
Die Lenovo Group-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 12:28 Uhr um 6,3 Prozent auf 3,35 EUR nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der aktuell bei 25'413 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lenovo Group-Aktie bisher bei 3,31 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,34 EUR. Zuletzt wechselten 6'618 Lenovo Group-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 3,88 EUR erreichte der Titel am 13.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,84 Prozent könnte die Lenovo Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,94 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lenovo Group-Aktie 71,86 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,078 USD, nach 0,420 HKD im Jahr 2026. Lenovo Group liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Lenovo Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,39 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,32 HKD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Lenovo Group mit einem Umsatz von insgesamt 211.10 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 146.96 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 43,64 Prozent gesteigert.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Lenovo Group am 29.10.2026 vorlegen.
Experten gehen davon aus, dass Lenovo Group im Jahr 2027 0,220 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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