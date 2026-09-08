Lenovo Group Aktie News: Anleger setzen Lenovo Group am Dienstagvormittag unter Druck

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 6,7 Prozent auf 3,33 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der derzeit bei 25'413 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Lenovo Group-Aktie bis auf 3,32 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,34 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3'118 Lenovo Group-Aktien umgesetzt.

Am 13.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,88 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lenovo Group-Aktie 16,37 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.01.2026 bei 0,94 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 71,73 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Lenovo Group-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,420 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,078 USD belaufen. Lenovo Group liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,39 HKD. Im Vorjahresquartal hatten 0,32 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lenovo Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 211.10 Mrd. HKD. Im Vorjahresviertel waren 146.96 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 29.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Lenovo Group-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 0,220 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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