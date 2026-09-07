Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Mittag in Rot

Die Lenovo Group-Aktie notierte um 12:28 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 3,56 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der derzeit bei 25'650 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Lenovo Group-Aktie bei 3,54 EUR. Bei 3,56 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Bisher wurden via Frankfurt 9'346 Lenovo Group-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,88 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lenovo Group-Aktie derzeit noch 9,00 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.01.2026 bei 0,94 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 73,52 Prozent.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,420 HKD an Lenovo Group-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,078 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Lenovo Group am 13.08.2026. Lenovo Group vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,39 HKD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,32 HKD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 211.10 Mrd. HKD gegenüber 146.96 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Lenovo Group-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 0,220 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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