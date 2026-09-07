Lenovo Group Aktie 1058002 / HK0992009065
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07.09.2026 09:29:00
Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group verliert am Vormittag
Die Aktie von Lenovo Group gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Lenovo Group-Aktie gab im Frankfurt-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 3,57 EUR nach.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 3,57 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Hang Seng, der im Moment bei 25'650 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Lenovo Group-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,56 EUR aus. Bei 3,56 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4'321 Lenovo Group-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 13.08.2026 auf bis zu 3,88 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 8,54 Prozent Plus fehlen der Lenovo Group-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.01.2026 bei 0,94 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lenovo Group-Aktie derzeit noch 73,63 Prozent Luft nach unten.
Lenovo Group-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,420 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,078 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lenovo Group am 13.08.2026 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,39 HKD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,32 HKD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 211.10 Mrd. HKD gegenüber 146.96 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Lenovo Group wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lenovo Group einen Gewinn von 0,220 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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