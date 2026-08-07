Lenovo Group Aktie 1058002 / HK0992009065
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07.08.2026 16:29:00
Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Freitagnachmittag im Bullenmodus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Lenovo Group. Die Aktie legte zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 11,3 Prozent auf 3,12 EUR zu.
Um 16:28 Uhr sprang die Lenovo Group-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 11,3 Prozent auf 3,12 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Hang Seng, der aktuell bei 25'530 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lenovo Group-Aktie bei 3,12 EUR. Bei 3,01 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt wechselten via Frankfurt 74'126 Lenovo Group-Aktien den Besitzer.
Am 07.08.2026 markierte das Papier bei 3,12 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,00 Prozent könnte die Lenovo Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 0,94 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 69,78 Prozent könnte die Lenovo Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten gehen davon aus, dass Lenovo Group-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,067 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lenovo Group 0,420 HKD aus. Lenovo Group veröffentlichte am 21.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,06 HKD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 168.68 Mrd. HKD – das entspricht einem Zuwachs von 27,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 132.13 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 13.08.2026 dürfte Lenovo Group Anlegern einen Blick in die Q1 2027-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2028-Ergebnisse wird von Experten am 19.08.2027 erwartet.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,203 USD je Lenovo Group-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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