Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’510 0.3%  Dow 54’037 0.3%  DAX 26’319 0.7%  Euro 0.9344 -0.1%  EStoxx50 6’524 0.3%  Gold 4’342 2.4%  Bitcoin 52’459 0.5%  Dollar 0.8079 -0.6%  Öl 82 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Amrize143013422Nestlé3886335Partners Group2460882Sandoz124359842Swiss Re12688156Sika41879292UBS24476758NVIDIA994529Holcim1221405
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Berkshire Hathaway-Aktie: Warren Buffett setzt Hunderte Milliarden auf nur fünf Aktien
Cashflow-Schock bei Amazon, SpaceX und Lucid: Wer kann sich den KI-Boom leisten?
Versorgungsengpässe bei Lagern eröffnen Potenzial für Industrieaktien
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
KI-Boom auf Kredit: Goldman und JPMorgan bauen neue Milliarden-Wetten
Suche...
Plus500 Depot

Lenovo Group Aktie 1058002 / HK0992009065

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.08.2026 16:29:00

Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Freitagnachmittag im Bullenmodus

Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Freitagnachmittag im Bullenmodus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Lenovo Group. Die Aktie legte zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 11,3 Prozent auf 3,12 EUR zu.

Lenovo Group
2.87 CHF 7.73%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr sprang die Lenovo Group-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 11,3 Prozent auf 3,12 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Hang Seng, der aktuell bei 25'530 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lenovo Group-Aktie bei 3,12 EUR. Bei 3,01 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt wechselten via Frankfurt 74'126 Lenovo Group-Aktien den Besitzer.

Am 07.08.2026 markierte das Papier bei 3,12 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,00 Prozent könnte die Lenovo Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 0,94 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 69,78 Prozent könnte die Lenovo Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Lenovo Group-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,067 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lenovo Group 0,420 HKD aus. Lenovo Group veröffentlichte am 21.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,06 HKD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 168.68 Mrd. HKD – das entspricht einem Zuwachs von 27,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 132.13 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 13.08.2026 dürfte Lenovo Group Anlegern einen Blick in die Q1 2027-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2028-Ergebnisse wird von Experten am 19.08.2027 erwartet.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,203 USD je Lenovo Group-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Lenovo Group-Aktie

Hang Seng-Titel Lenovo Group-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Lenovo Group Anlegern eine Freude

Lenovo-Aktie sackt ab: Warnung vor hohen Speicherpreisen bis 2030

Lenovo-Aktie klettert zweistellig: KI-Boom sorgt für Rekordquartal - jetzt einsteigen?


Bildquelle: WHYFRAME / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Lenovo Group Ltd.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten