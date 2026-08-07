Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Freitagmittag auf Höhenflug

Die Lenovo Group-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 10,5 Prozent auf 3,10 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Hang Seng, der zurzeit bei 25'530 Punkten liegt. Der Kurs der Lenovo Group-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,10 EUR zu. Bei 3,01 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 44'085 Lenovo Group-Aktien.

Am 07.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,10 EUR an. Der derzeitige Kurs der Lenovo Group-Aktie liegt somit 0,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.01.2026 bei 0,94 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 69,58 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Lenovo Group-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,067 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lenovo Group 0,420 HKD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lenovo Group am 21.05.2026 vor. In Sachen EPS wurden 0,34 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lenovo Group 0,06 HKD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 27,66 Prozent auf 168.68 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 132.13 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 13.08.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 19.08.2027 mit der Veröffentlichung der Q1 2028-Bilanz von Lenovo Group.

Experten taxieren den Lenovo Group-Gewinn für das Jahr 2027 auf 0,203 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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