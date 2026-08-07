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07.08.2026 09:29:00

Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group schiesst am Freitagvormittag hoch

Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group schiesst am Freitagvormittag hoch

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Lenovo Group. Zuletzt konnte die Aktie von Lenovo Group zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 10,2 Prozent auf 3,09 EUR.

Lenovo Group
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Die Lenovo Group-Aktie konnte um 09:28 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 10,2 Prozent auf 3,09 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Hang Seng, der derzeit bei 25'530 Punkten notiert. Die Lenovo Group-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,09 EUR an. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,01 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Lenovo Group-Aktien beläuft sich auf 39'360 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 07.08.2026 auf bis zu 3,09 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,00 Prozent könnte die Lenovo Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 0,94 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lenovo Group-Aktie mit einem Verlust von 69,48 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,420 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,067 USD je Lenovo Group-Aktie. Die Zahlen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Lenovo Group am 21.05.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,06 HKD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 168.68 Mrd. HKD gegenüber 132.13 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 13.08.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2028-Bilanz auf den 19.08.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 0,203 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Brian A Jackson / Shutterstock.com
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