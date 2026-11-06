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06.11.2026 16:29:00
Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group zieht am Freitagnachmittag deutlich an
Die Aktie von Lenovo Group zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 5,6 Prozent auf 2,26 EUR zu.
Die Lenovo Group-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 5,6 Prozent auf 2,26 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Hang Seng, der zurzeit bei 24'796 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Lenovo Group-Aktie bei 2,26 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,12 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 86'072 Lenovo Group-Aktien.
Am 25.09.2026 markierte das Papier bei 4,22 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 87,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lenovo Group-Aktie. Am 26.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,94 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lenovo Group-Aktie 139,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Lenovo Group seine Aktionäre 2026 mit 0,420 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,068 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Lenovo Group am 13.08.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,39 HKD. Im Vorjahresquartal hatten 0,32 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Lenovo Group 211.10 Mrd. HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 43,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 146.96 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Lenovo Group am 19.11.2026 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lenovo Group-Aktie in Höhe von 0,293 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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