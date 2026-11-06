|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
06.11.2026 12:29:00
Lenovo Group Aktie News: Anleger schicken Lenovo Group am Freitagmittag ins Plus
Die Aktie von Lenovo Group gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Lenovo Group legte zuletzt zu und stieg im Frankfurt-Handel um 2,6 Prozent auf 2,19 EUR.
Die Lenovo Group-Aktie konnte um 12:28 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 2,19 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Hang Seng, der im Moment bei 24'796 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Lenovo Group-Aktie bei 2,20 EUR. Bei 2,12 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Lenovo Group-Aktien beläuft sich auf 29'122 Stück.
Bei 4,22 EUR markierte der Titel am 25.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 92,69 Prozent hinzugewinnen. Am 26.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,94 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 57,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,420 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,068 USD. Lenovo Group liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,39 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lenovo Group 0,32 HKD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 211.10 Mrd. HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lenovo Group 146.96 Mrd. HKD umgesetzt.
Am 19.11.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Lenovo Group veröffentlicht werden.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,293 USD je Lenovo Group-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Lenovo Group-Aktie
Ausblick: Lenovo Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Hang Seng-Titel Lenovo Group-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Lenovo Group Anlegern eine Freude
Lenovo-Aktie sackt ab: Warnung vor hohen Speicherpreisen bis 2030
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lenovo Group Ltd.
|
06.11.26
|Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group zieht am Freitagnachmittag deutlich an (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Lenovo Group Aktie News: Anleger schicken Lenovo Group am Freitagmittag ins Plus (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Freitagvormittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Erste Schätzungen: Lenovo Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
12.08.26
|Ausblick: Lenovo Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.07.26
|Erste Schätzungen: Lenovo Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
24.07.26
|Hang Seng-Titel Lenovo Group-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Lenovo Group Anlegern eine Freude (finanzen.ch)
|
22.05.26
|Lenovo-Aktie klettert zweistellig: KI-Boom sorgt für Rekordquartal - jetzt einsteigen? (finanzen.ch)
Analysen zu Lenovo Group Ltd.
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: SMI und DAX verabschieden sich mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schliesst gespalten -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.