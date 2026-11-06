Lenovo Group Aktie News: Anleger schicken Lenovo Group am Freitagmittag ins Plus

Die Lenovo Group-Aktie konnte um 12:28 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 2,19 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Hang Seng, der im Moment bei 24'796 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Lenovo Group-Aktie bei 2,20 EUR. Bei 2,12 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Lenovo Group-Aktien beläuft sich auf 29'122 Stück.

Bei 4,22 EUR markierte der Titel am 25.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 92,69 Prozent hinzugewinnen. Am 26.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,94 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 57,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,420 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,068 USD. Lenovo Group liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,39 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lenovo Group 0,32 HKD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 211.10 Mrd. HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lenovo Group 146.96 Mrd. HKD umgesetzt.

Am 19.11.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Lenovo Group veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,293 USD je Lenovo Group-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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