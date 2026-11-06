Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Freitagvormittag mit Kursverlusten

Die Lenovo Group-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 2,13 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der aktuell bei 24'796 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Lenovo Group-Aktie ging bis auf 2,11 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,12 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 14'322 Lenovo Group-Aktien.

Bei 4,22 EUR markierte der Titel am 25.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 98,59 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.01.2026 (0,94 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Lenovo Group-Aktie mit einem Verlust von 55,70 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2026 erhielten Lenovo Group-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,420 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,068 USD. Am 13.08.2026 hat Lenovo Group die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,39 HKD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,32 HKD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 211.10 Mrd. HKD – das entspricht einem Zuwachs von 43,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 146.96 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Lenovo Group dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 19.11.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,293 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Lenovo Group-Aktie

Ausblick: Lenovo Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hang Seng-Titel Lenovo Group-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Lenovo Group Anlegern eine Freude

Lenovo-Aktie sackt ab: Warnung vor hohen Speicherpreisen bis 2030