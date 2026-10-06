Lenovo Group Aktie 1058002 / HK0992009065
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
06.10.2026 09:29:00
Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group fällt am Vormittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Lenovo Group. Die Aktionäre schickten das Papier von Lenovo Group nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 4,05 EUR.
Der Lenovo Group-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 4,05 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der derzeit bei 24'040 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Lenovo Group-Aktie bis auf 4,01 EUR ein. Bei 4,02 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Lenovo Group-Aktien beläuft sich auf 18'501 Stück.
Bei einem Wert von 4,22 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.09.2026). Gewinne von 4,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.01.2026 bei 0,94 EUR. Mit Abgaben von 76,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Lenovo Group-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,420 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,078 USD belaufen. Am 13.08.2026 legte Lenovo Group die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,39 HKD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lenovo Group ein EPS von 0,32 HKD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 211.10 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 146.96 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.
Lenovo Group dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Lenovo Group-Gewinn in Höhe von 0,220 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Lenovo Group-Aktie
Ausblick: Lenovo Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Hang Seng-Titel Lenovo Group-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Lenovo Group Anlegern eine Freude
Lenovo-Aktie sackt ab: Warnung vor hohen Speicherpreisen bis 2030
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lenovo Group Ltd.
|
09:29
|Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group fällt am Vormittag (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group gewinnt am Montagmittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Nachmittag höher (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Ausblick: Lenovo Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.07.26
|Erste Schätzungen: Lenovo Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
24.07.26
|Hang Seng-Titel Lenovo Group-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Lenovo Group Anlegern eine Freude (finanzen.ch)
|
22.05.26
|Lenovo-Aktie klettert zweistellig: KI-Boom sorgt für Rekordquartal - jetzt einsteigen? (finanzen.ch)
|
20.05.26
|Ausblick: Lenovo Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Lenovo Group Ltd.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI & DAX höher -- Asiens Börsen uneinheitlich
An den heimischen sowie den deutschen Börsen lässt sich ein stärkerer Handel beobachten. An den Börsen in Asien geht es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.