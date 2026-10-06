Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group fällt am Vormittag

Der Lenovo Group-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 4,05 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der derzeit bei 24'040 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Lenovo Group-Aktie bis auf 4,01 EUR ein. Bei 4,02 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Lenovo Group-Aktien beläuft sich auf 18'501 Stück.

Bei einem Wert von 4,22 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.09.2026). Gewinne von 4,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.01.2026 bei 0,94 EUR. Mit Abgaben von 76,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Lenovo Group-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,420 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,078 USD belaufen. Am 13.08.2026 legte Lenovo Group die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,39 HKD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lenovo Group ein EPS von 0,32 HKD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 211.10 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 146.96 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.

Lenovo Group dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Lenovo Group-Gewinn in Höhe von 0,220 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Lenovo Group-Aktie

Ausblick: Lenovo Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hang Seng-Titel Lenovo Group-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Lenovo Group Anlegern eine Freude

Lenovo-Aktie sackt ab: Warnung vor hohen Speicherpreisen bis 2030