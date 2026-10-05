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Lenovo Group Aktie 1058002 / HK0992009065

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05.10.2026 12:29:00

Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group gewinnt am Montagmittag an Fahrt

Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group gewinnt am Montagmittag an Fahrt

Die Aktie von Lenovo Group zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Lenovo Group-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 4,07 EUR nach oben.

Lenovo Group
3.76 CHF 4.42%
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Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 3,8 Prozent auf 4,07 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Hang Seng, der im Moment bei 23'972 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Lenovo Group-Aktie bis auf 4,09 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 4,08 EUR. Zuletzt wechselten 26'997 Lenovo Group-Aktien den Besitzer.

Am 25.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,22 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lenovo Group-Aktie mit einem Kursplus von 3,81 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 0,94 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.01.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lenovo Group-Aktie derzeit noch 76,84 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2026 erhielten Lenovo Group-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,420 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,078 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lenovo Group am 13.08.2026. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,39 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Lenovo Group ein Ergebnis je Aktie von 0,32 HKD vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 43,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 146.96 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 211.10 Mrd. HKD ausgewiesen.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht.

In der Lenovo Group-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 0,220 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: bluebay / Shutterstock.com
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