Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’401 0.0%  SPI 20’220 0.0%  Dow 53’294 -0.7%  DAX 26’039 0.1%  Euro 0.9407 0.2%  EStoxx50 6’393 0.2%  Gold 4’444 -0.7%  Bitcoin 64’141 -2.2%  Dollar 0.8095 0.3%  Öl 95.1 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526Rheinmetall345850Holcim1221405
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs
2-Billionen-Marke in Reichweite: SpaceX-Aktie zieht vor 14. Starship-Test deutlich an
'Big-Short'-Legende Burry: Zweifel an NVIDIA-Aktie bleiben trotz Milliarden-Quartal
Lifecycle-ETFs unter der Lupe: Warum automatische ETF-Umschichtungen nicht unbedingt besser sind
54 Prozent im Plus: Wie viel Luft bleibt der ASML-Aktie 2026 noch nach oben?
Suche...
Plus500 Depot

Lenovo Group Aktie 1058002 / HK0992009065

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.09.2026 16:29:00

Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Lenovo Group gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im Frankfurt-Handel gewannen die Lenovo Group-Papiere zuletzt 4,2 Prozent.

Lenovo Group
3.34 CHF 4.60%
Kaufen Verkaufen

Im Frankfurt-Handel gewannen die Lenovo Group-Papiere um 16:28 Uhr 4,2 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem Hang Seng, der bei 25'213 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Lenovo Group-Aktie bis auf 3,59 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,53 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 35'538 Lenovo Group-Aktien umgesetzt.

Am 13.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,88 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,09 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,94 EUR. Dieser Wert wurde am 26.01.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 73,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Lenovo Group-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,420 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,078 USD ausgeschüttet werden. Am 13.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,39 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lenovo Group 0,32 HKD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 211.10 Mrd. HKD – ein Plus von 43,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lenovo Group 146.96 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

Am 29.10.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Lenovo Group veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 0,217 USD je Lenovo Group-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Lenovo Group-Aktie

Ausblick: Lenovo Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hang Seng-Titel Lenovo Group-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Lenovo Group Anlegern eine Freude

Lenovo-Aktie sackt ab: Warnung vor hohen Speicherpreisen bis 2030


Bildquelle: nanantachoke / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Lenovo Group Ltd.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten