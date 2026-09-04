Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Im Frankfurt-Handel gewannen die Lenovo Group-Papiere um 16:28 Uhr 4,2 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem Hang Seng, der bei 25'213 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Lenovo Group-Aktie bis auf 3,59 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,53 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 35'538 Lenovo Group-Aktien umgesetzt.

Am 13.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,88 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,09 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,94 EUR. Dieser Wert wurde am 26.01.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 73,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Lenovo Group-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,420 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,078 USD ausgeschüttet werden. Am 13.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,39 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lenovo Group 0,32 HKD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 211.10 Mrd. HKD – ein Plus von 43,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lenovo Group 146.96 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

Am 29.10.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Lenovo Group veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 0,217 USD je Lenovo Group-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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