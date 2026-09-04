Lenovo Group Aktie News: Anleger schicken Lenovo Group am Mittag ins Plus

Im Frankfurt-Handel gewannen die Lenovo Group-Papiere um 12:28 Uhr 3,2 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Hang Seng, der aktuell bei 25'213 Punkten steht. Bei 3,57 EUR erreichte die Lenovo Group-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,53 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15'440 Lenovo Group-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.08.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.01.2026 bei 0,94 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lenovo Group-Aktie derzeit noch 73,48 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,420 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,078 USD je Lenovo Group-Aktie. Am 13.08.2026 lud Lenovo Group zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS lag bei -0,39 HKD. Ein Jahr zuvor waren 0,32 HKD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 43,64 Prozent auf 211.10 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 146.96 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Lenovo Group wird am 29.10.2026 gerechnet.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Lenovo Group ein EPS in Höhe von 0,217 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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