Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’401 0.0%  SPI 20’219 0.0%  Dow 53’686 1.2%  DAX 26’097 0.4%  Euro 0.9402 0.2%  EStoxx50 6’392 0.2%  Gold 4’468 -0.1%  Bitcoin 65’641 0.0%  Dollar 0.8084 0.1%  Öl 94.8 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Volkswagen (VW) vz-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Market-Perform
VW-Aktie springt an: Aufsichtsrat stimmt Konzern-Zukunftsplan zu
Lufthansa-Aktie: Swiss-Flug mit Notlandung wegen medizinischem Zwischenfall
Siemens Energy-Aktie fester: Konzernchef sieht zunehmende Bedrohungslage in Deutschland
Swiss Life-Aktie in Grün: Konzern platziert neue Hybridanleihe am Markt
Suche...
Plus500 Depot

Lenovo Group Aktie 1058002 / HK0992009065

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.09.2026 12:29:00

Lenovo Group Aktie News: Anleger schicken Lenovo Group am Mittag ins Plus

Lenovo Group Aktie News: Anleger schicken Lenovo Group am Mittag ins Plus

Die Aktie von Lenovo Group zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Lenovo Group-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 3,2 Prozent auf 3,55 EUR.

Lenovo Group
3.33 CHF 4.20%
Kaufen Verkaufen

Im Frankfurt-Handel gewannen die Lenovo Group-Papiere um 12:28 Uhr 3,2 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Hang Seng, der aktuell bei 25'213 Punkten steht. Bei 3,57 EUR erreichte die Lenovo Group-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,53 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15'440 Lenovo Group-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.08.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.01.2026 bei 0,94 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lenovo Group-Aktie derzeit noch 73,48 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,420 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,078 USD je Lenovo Group-Aktie. Am 13.08.2026 lud Lenovo Group zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS lag bei -0,39 HKD. Ein Jahr zuvor waren 0,32 HKD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 43,64 Prozent auf 211.10 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 146.96 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Lenovo Group wird am 29.10.2026 gerechnet.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Lenovo Group ein EPS in Höhe von 0,217 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Lenovo Group-Aktie

Ausblick: Lenovo Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hang Seng-Titel Lenovo Group-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Lenovo Group Anlegern eine Freude

Lenovo-Aktie sackt ab: Warnung vor hohen Speicherpreisen bis 2030


Bildquelle: ESB Professional / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Lenovo Group Ltd.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten