Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Dienstagvormittag im Minus

Die Lenovo Group-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 3,6 Prozent auf 2,25 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der aktuell bei 23'393 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Lenovo Group-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 2,20 EUR aus. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 2,20 EUR. Der Tagesumsatz der Lenovo Group-Aktie belief sich zuletzt auf 900 Aktien.

Am 25.09.2026 markierte das Papier bei 4,22 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 87,97 Prozent. Am 26.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,94 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lenovo Group-Aktie mit einem Verlust von 58,07 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2026 erhielten Lenovo Group-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,420 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,068 USD. Am 13.08.2026 äusserte sich Lenovo Group zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,39 HKD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,32 HKD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 43,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 211.10 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 146.96 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.11.2026 erfolgen. Am 04.11.2027 wird Lenovo Group schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2028 präsentieren.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,293 USD je Lenovo Group-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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