Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Um 09:28 Uhr ging es für die Lenovo Group-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 3,36 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der bislang bei 25'311 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Lenovo Group-Aktie bis auf 3,36 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,36 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 45'000 Lenovo Group-Aktien den Besitzer.

Am 13.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,88 EUR an. Der derzeitige Kurs der Lenovo Group-Aktie liegt somit 13,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.01.2026 bei 0,94 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 71,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lenovo Group-Aktie.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,420 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,078 USD. Am 13.08.2026 hat Lenovo Group die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,39 HKD. Im Vorjahresquartal waren 0,32 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lenovo Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 211.10 Mrd. HKD. Im Vorjahresviertel waren 146.96 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Lenovo Group am 29.10.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,217 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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