Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

Das Papier von Lenovo Group konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 3,2 Prozent auf 2,40 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Hang Seng, der zurzeit bei 23'294 Punkten liegt. Die Lenovo Group-Aktie legte bis auf 2,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 2,39 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Der Tagesumsatz der Lenovo Group-Aktie belief sich zuletzt auf 4'600 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.09.2026 auf bis zu 4,22 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 76,20 Prozent könnte die Lenovo Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 26.01.2026 Kursverluste bis auf 0,94 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 60,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lenovo Group-Aktie.

Lenovo Group-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,420 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,068 USD belaufen. Am 13.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,39 HKD gegenüber 0,32 HKD im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat Lenovo Group mit einem Umsatz von insgesamt 211.10 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 146.96 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 43,64 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 19.11.2026 dürfte Lenovo Group Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 04.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 0,293 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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