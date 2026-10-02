Lenovo Group Aktie 1058002 / HK0992009065
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02.10.2026 12:29:00
Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Freitagmittag mit Abschlägen
Die Aktie von Lenovo Group gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Lenovo Group-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 3,89 EUR ab.
Die Lenovo Group-Aktie musste um 12:28 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 3,89 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Hang Seng, der zurzeit bei 24'613 Punkten liegt. Der Kurs der Lenovo Group-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,86 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,86 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 21'520 Lenovo Group-Aktien.
Am 25.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,22 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 8,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 0,94 EUR fiel das Papier am 26.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Lenovo Group-Aktie ist somit 75,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,078 USD. Im Vorjahr erhielten Lenovo Group-Aktionäre 0,420 HKD je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Lenovo Group am 13.08.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,39 HKD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,32 HKD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 43,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 211.10 Mrd. HKD umgesetzt, gegenüber 146.96 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum.
Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht.
Experten gehen davon aus, dass Lenovo Group im Jahr 2027 0,220 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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