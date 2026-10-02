Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Vormittag schwächer

Die Lenovo Group-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 09:28 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 3,89 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Hang Seng, der im Moment bei 24'613 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Lenovo Group-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,86 EUR aus. Mit einem Wert von 3,86 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8'500 Lenovo Group-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.09.2026 bei 4,22 EUR. Der aktuelle Kurs der Lenovo Group-Aktie ist somit 8,48 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 0,94 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.01.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 75,80 Prozent könnte die Lenovo Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Lenovo Group-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,420 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,078 USD ausgeschüttet werden. Am 13.08.2026 lud Lenovo Group zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Lenovo Group vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,39 HKD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,32 HKD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 211.10 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 146.96 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.

Am 29.10.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Lenovo Group ein EPS in Höhe von 0,220 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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