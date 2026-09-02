Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Nachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 3,0 Prozent auf 3,40 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem Hang Seng, der bei 25'329 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lenovo Group-Aktie bisher bei 3,40 EUR. Mit einem Wert von 3,36 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 6'552 Lenovo Group-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.08.2026 auf bis zu 3,88 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,97 Prozent könnte die Lenovo Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.01.2026 bei 0,94 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lenovo Group-Aktie 261,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,078 USD. Im Vorjahr erhielten Lenovo Group-Aktionäre 0,420 HKD je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lenovo Group am 13.08.2026 vor. Lenovo Group vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,39 HKD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,32 HKD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 43,64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 211.10 Mrd. HKD, während im Vorjahreszeitraum 146.96 Mrd. HKD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 0,217 USD je Aktie in den Lenovo Group-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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