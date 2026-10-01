Lenovo Group Aktie 1058002 / HK0992009065
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01.10.2026 16:29:00
Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Nachmittag höher
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Lenovo Group. Zuletzt wies die Lenovo Group-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 3,90 EUR nach oben.
Um 16:28 Uhr ging es für das Lenovo Group-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 3,90 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Hang Seng, der derzeit bei 24'523 Punkten notiert. Bei 3,93 EUR markierte die Lenovo Group-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 3,90 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 45'511 Lenovo Group-Aktien.
Bei 4,22 EUR markierte der Titel am 25.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lenovo Group-Aktie mit einem Kursplus von 8,21 Prozent wieder erreichen. Am 26.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,94 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Lenovo Group-Aktie liegt somit 314,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,420 HKD an Lenovo Group-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,078 USD. Lenovo Group gewährte am 13.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,39 HKD. Ein Jahr zuvor waren 0,32 HKD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 211.10 Mrd. HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lenovo Group 146.96 Mrd. HKD umgesetzt.
Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte Lenovo Group Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,220 USD je Lenovo Group-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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