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Lenovo Group Aktie 1058002 / HK0992009065

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01.10.2026 12:29:00

Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Mittag höher

Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Mittag höher

Die Aktie von Lenovo Group zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Lenovo Group nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 3,92 EUR.

Lenovo Group
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Die Lenovo Group-Aktie konnte um 12:28 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 3,92 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem Hang Seng, der bei 24'523 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Lenovo Group-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,92 EUR an. Bei 3,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 16'721 Lenovo Group-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,22 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,94 EUR am 26.01.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 75,95 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,078 USD, nach 0,420 HKD im Jahr 2026. Lenovo Group gewährte am 13.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,39 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lenovo Group 0,32 HKD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 43,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 146.96 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 211.10 Mrd. HKD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Lenovo Group am 29.10.2026 präsentieren.

In der Lenovo Group-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 0,220 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Jirsak / Shutterstock
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

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Short 14’532.41 13.69 SGBK2U
Short 15’068.89 8.92 SKUBAU
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Long 12’785.69 13.76 SI6BUU
Long 12’239.76 8.95 SMABBU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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