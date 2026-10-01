Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Mittag höher

Die Lenovo Group-Aktie konnte um 12:28 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 3,92 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem Hang Seng, der bei 24'523 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Lenovo Group-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,92 EUR an. Bei 3,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 16'721 Lenovo Group-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,22 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,94 EUR am 26.01.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 75,95 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,078 USD, nach 0,420 HKD im Jahr 2026. Lenovo Group gewährte am 13.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,39 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lenovo Group 0,32 HKD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 43,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 146.96 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 211.10 Mrd. HKD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Lenovo Group am 29.10.2026 präsentieren.

In der Lenovo Group-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 0,220 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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