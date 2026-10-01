Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group macht am Vormittag Boden gut

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 3,92 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Hang Seng, der aktuell bei 24'523 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Lenovo Group-Aktie bei 3,92 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 3,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Lenovo Group-Aktien beläuft sich auf 15'430 Stück.

Am 25.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 4,22 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 7,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.01.2026 (0,94 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lenovo Group-Aktie 75,95 Prozent sinken.

Im Jahr 2026 erhielten Lenovo Group-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,420 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,078 USD. Am 13.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,39 HKD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,32 HKD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 43,64 Prozent auf 211.10 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 146.96 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Lenovo Group dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Lenovo Group im Jahr 2027 0,220 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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