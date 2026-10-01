Lenovo Group Aktie 1058002 / HK0992009065
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
01.10.2026 09:29:00
Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group macht am Vormittag Boden gut
Die Aktie von Lenovo Group zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 3,92 EUR zu.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 3,92 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Hang Seng, der aktuell bei 24'523 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Lenovo Group-Aktie bei 3,92 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 3,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Lenovo Group-Aktien beläuft sich auf 15'430 Stück.
Am 25.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 4,22 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 7,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.01.2026 (0,94 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lenovo Group-Aktie 75,95 Prozent sinken.
Im Jahr 2026 erhielten Lenovo Group-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,420 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,078 USD. Am 13.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,39 HKD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,32 HKD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 43,64 Prozent auf 211.10 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 146.96 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.
Lenovo Group dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Lenovo Group im Jahr 2027 0,220 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Lenovo Group-Aktie
Ausblick: Lenovo Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Hang Seng-Titel Lenovo Group-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Lenovo Group Anlegern eine Freude
Lenovo-Aktie sackt ab: Warnung vor hohen Speicherpreisen bis 2030
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lenovo Group Ltd.
|
16:29
|Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Nachmittag höher (finanzen.ch)
|
12:29
|Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Mittag höher (finanzen.ch)
|
09:29
|Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group macht am Vormittag Boden gut (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Ausblick: Lenovo Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.07.26
|Erste Schätzungen: Lenovo Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
24.07.26
|Hang Seng-Titel Lenovo Group-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Lenovo Group Anlegern eine Freude (finanzen.ch)
Analysen zu Lenovo Group Ltd.
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX schliessen tiefer - 25'000-Punkte-Marke fällt -- Nikkei letztlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso im Minus. Die Wall Street bewegt sich auf rotem Terrain. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.