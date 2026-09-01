Lenovo Group Aktie 1058002 / HK0992009065
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01.09.2026 09:29:00
Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group tendiert am Dienstagvormittag nordwärts
Die Aktie von Lenovo Group gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Lenovo Group-Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 3,37 EUR.
Die Lenovo Group-Aktie konnte um 09:28 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 3,37 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Hang Seng, der zurzeit bei 25'566 Punkten liegt. Die Lenovo Group-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,37 EUR. Bei 3,36 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Lenovo Group-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4'013 Stück gehandelt.
Am 13.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,88 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.01.2026 gab der Anteilsschein bis auf 0,94 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lenovo Group-Aktie derzeit noch 72,07 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,078 USD. Im Vorjahr hatte Lenovo Group 0,420 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Lenovo Group liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,39 HKD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,32 HKD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 43,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 211.10 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 146.96 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 0,217 USD je Lenovo Group-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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