Lennox International Aktie 845684 / US5261071071
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
29.07.2026 12:49:35
Lennox International Inc Q2 Sales Increase
(RTTNews) - Lennox International Inc (LII) announced earnings for second quarter of $269.0 million
The company's bottom line came in at $269.0 million, or $7.72 per share. This compares with $273.9 million, or $7.71 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 2.9% to $1.545 billion from $1.501 billion last year.
Lennox International Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $269.0 Mln. vs. $273.9 Mln. last year. -EPS: $7.72 vs. $7.71 last year. -Revenue: $1.545 Bln vs. $1.501 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 23.00 To $ 24.00
Trading Signals: Galderma: Nach der SMI-Premiere lockt das Comeback
Nach dem Aufstieg in die Börsenelite geriet die Aktie zunächst unter Druck. Starke Quartalszahlen, der rasante Aufstieg von Nemluvio und ein angehobener Ausblick sprechen nun jedoch wieder für höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lennox International Inc.
|
28.07.26
|Ausblick: Lennox International gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: Lennox International öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: Lennox International informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)