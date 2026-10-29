Lennox International: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Lennox International hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 6.41 USD, nach 6.98 USD im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lennox International im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10.21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.57 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1.43 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch