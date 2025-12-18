|
18.12.2025 06:37:00
Lennar stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Lennar hat am 16.12.2025 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1.93 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4.06 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6.48 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9.37 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.02 Milliarden USD umgesetzt.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 7.98 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Lennar ein Gewinn pro Aktie von 14.31 USD in den Büchern gestanden.
Lennar hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 34.19 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3.64 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 35.48 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
