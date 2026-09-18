Lennar legte Quartalsergebnis vor

Lennar hat am 16.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2.29 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8.52 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.05 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8.80 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch