Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’057 0.2%  SPI 17’920 0.0%  Dow 48’114 -0.6%  DAX 24’077 -0.6%  Euro 0.9341 -0.2%  EStoxx50 5’718 -0.6%  Gold 4’302 -0.1%  Bitcoin 69’788 1.5%  Dollar 0.7951 -0.1%  Öl 58.8 -2.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Tesla11448018NVIDIA994529Novartis1200526Swiss Re12688156Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539
Top News
Lidar und eigene Chips: Rivian-Strategie sorgt für Analystenskepsis
Milliardenverluste für Shortseller: Turbulentes Jahr 2025 für die Tesla-Aktie
Seltene Erden: Der Rohstoff, der Elektro- und Rüstungsindustrie antreibt
Tesla-Aktie mit neuem Allzeithöchststand: Tesla peilt komplette Batteriefertigung in Deutschland an - Fahrautonomie bleibt im Blick
ServiceNow-Aktie mit Erholung nach Kursrutsch: Gerüchte und Analystenskepsis halten nicht an
Suche...
eToro entdecken

Lennar b Aktie 1590270 / US5260573028

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.12.2025 23:23:43

Lennar Corp. Q4 Profit Retreats

Lennar b
94.00 EUR -2.59%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Lennar Corp. (LEN) announced earnings for fourth quarter that Dropped, from last year

The company's earnings totaled $490.237 million, or $1.93 per share. This compares with $1.096 billion, or $4.06 per share, last year.

The company's revenue for the period fell 5.8% to $9.367 billion from $9.946 billion last year.

Lennar Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $490.237 Mln. vs. $1.096 Bln. last year. -EPS: $1.93 vs. $4.06 last year. -Revenue: $9.367 Bln vs. $9.946 Bln last year.