Lennar b Aktie 1590270 / US5260573028
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
16.12.2025 23:23:43
Lennar Corp. Q4 Profit Retreats
(RTTNews) - Lennar Corp. (LEN) announced earnings for fourth quarter that Dropped, from last year
The company's earnings totaled $490.237 million, or $1.93 per share. This compares with $1.096 billion, or $4.06 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 5.8% to $9.367 billion from $9.946 billion last year.
Lennar Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $490.237 Mln. vs. $1.096 Bln. last year. -EPS: $1.93 vs. $4.06 last year. -Revenue: $9.367 Bln vs. $9.946 Bln last year.
Nachrichten zu Lennar CorpShs -B-
|
15.12.25
|Ausblick: Lennar B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
17.09.25
|Ausblick: Lennar B zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)