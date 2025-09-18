Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
19.09.2025 01:29:06

Lennar Corp. Q3 Profit Declines

Lennar
104.80 CHF -1.30%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Lennar Corp. (LEN) reported a profit for third quarter that Drops, from the same period last year

The company's bottom line totaled $590.97 million, or $2.29 per share. This compares with $1.163 billion, or $4.26 per share, last year.

Excluding items, Lennar Corp. reported adjusted earnings of $516.00 million or $2.00 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 6.4% to $8.810 billion from $9.416 billion last year.

Lennar Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $590.97 Mln. vs. $1.163 Bln. last year. -EPS: $2.29 vs. $4.26 last year. -Revenue: $8.810 Bln vs. $9.416 Bln last year.

