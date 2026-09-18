Lennar B: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Lennar B hat am 16.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 1.19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lennar B 2.29 USD je Aktie eingenommen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8.52 Prozent auf 8.05 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.80 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch