LendingTree: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

LendingTree hat am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 5.15 USD. Im Vorjahresquartal waren 0.730 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11.63 Prozent auf 343.6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 307.8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch