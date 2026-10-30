LendingClub hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

LendingClub lud am 28.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.50 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.370 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 489.8 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26.25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte LendingClub einen Umsatz von 388.0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch