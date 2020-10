L'Empire Vie lance un deuxième service de télémédecine afin d'étendre les garanties offertes aux expatriés

KINGSTON, ON, le 1eroct. 2020 /CNW/ - L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie (Empire Vie) (TSX : EML.PR.A) ajoute des services de télémédecine à sa gamme de régimes pour expatriés Protection mondiale Voyageur administrée par MetLife à compter du 1er octobre 2020. Ce nouveau service offrant commodité et sécurité en cette période prolongée de pandémie permet aux employés mobiles à l'échelle mondiale de parler en tout temps à un médecin concernant des problèmes de santé mineurs au moyen de leur appareil mobile.

« Nous sommes extrêmement heureux d'offrir ce service opportun et pratique à nos clients voyageant pour le travail, affirme Vanessa Lycos, vice-présidente, Produits et Marketing, Solutions d'assurance collective. Près de deux personnes sur cinq au Canada disent avoir été confrontées à des obstacles liés à la COVID-19 au moment d'accéder à des soins médicaux. Je suis certaine que la situation est similaire pour les employés mobiles à l'échelle mondiale1. Grâce à la télémédecine, il est simple, rapide et facile de parler à un médecin à toute heure du jour et de la nuit. »

Ce nouveau service de télémédecine, assuré par AXA par l'entremise de l'application Doctor Please!, offre un accès à une équipe de médecins agréés qui peuvent fournir des services partout dans le monde.

« Nos services de télémédecine offrent la tranquillité d'esprit au moment où les gens en ont le plus besoin, explique Nancy Brown, directrice de Protection mondiale Voyageur pour MetLife. Les employés mobiles à l'échelle mondiale pourront utiliser ce nouveau service pour accéder dans diverses langues à un réseau préférentiel de fournisseurs agréés à partir de tout appareil mobile. Selon la plus récente enquête Employee Benefits Trends de MetLife, seule la moitié des employés mobiles à l'échelle mondiale estiment que leur employeur offre des garanties personnalisées selon leurs besoins. Ce service est un ajout parfait à nos régimes d'assurance maladie puisque nous nous efforçons d'améliorer notre offre et de l'adapter aux défis mondiaux actuels. »

Au sujet de l'Empire Vie

L'Empire Vie, fondée en 1923, est une filiale de E-L Financial Corporation Limited. Sa mission est d'aider les Canadiens et les Canadiennes à obtenir les placements, l'assurance individuelle et l'assurance collective dont ils ont besoin avec simplicité, rapidité et facilité afin qu'ils accumulent un patrimoine, génèrent un revenu et atteignent la sécurité financière. Le 30 juin 2020, le total des actifs sous gestion de l'Empire Vie s'élevait à 17,8 milliards de dollars. Suivez l'Empire Vie sur les réseaux sociaux avec l'identifiant @EmpireVie ou visitez le www.empire.ca pour obtenir plus de détails.

Au sujet de Protection mondiale Voyageur

Protection mondiale Voyageur est un régime canadien d'assurance collective régi par les lois du Canada et souscrit auprès de l'Empire Vie, un assureur dont le siège social est situé au 259, rue King Est, Kingston, Ontario, K7L 3A8. L'Empire Vie est l'assureur canadien qui offre les garanties conformément aux polices d'assurance qu'il établit. Le régime Protection mondiale Voyageur est administré au nom de l'Empire Vie par la Delaware American Life Insurance Company, une société affiliée de MetLife inc. dont le siège social est situé au 600, North King Street, Wilmington, Delaware 19801, États-Unis.

Le service de télémédecine n'est pas un service pour une urgence médicale. En cas d'urgence médicale, vous devez communiquer avec les services médicaux d'urgence locaux. Vous pouvez recevoir les services de télémédecine pour certains problèmes de santé non urgents et ne menaçant pas la vie. Ce service n'est pas approprié pour tous les problèmes de santé. Ce service, y compris le soutien au renouvellement, sera offert uniquement si les lois applicables le permettent. Le service de télémédecine est offert par AXA Assistance USA et est fourni par un tiers fournisseur de service de télémédecine.

