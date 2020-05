L'Empire Vie annonce l'ajout du Guichet d'accès en santé mentale aux régimes d'assurance collective

KINGSTON, ON, le 1er mai 2020 /CNW/ - L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie (Empire Vie) (TSX : EML.PR.A) ajoutera automatiquement le Guichet d'accès en santé mentale à ses régimes d'assurance collective le 1er mai 2020.

Le Guichet d'accès en santé mentale du Réseau Best Doctors est un service confidentiel et personnalisé qui fournit une évaluation faite par des experts, des recommandations de traitement et un plan d'action. Sa principale force est qu'un(e) infirmier(ère) autorisé(e) ou un(e) travailleur(euse) social(e) spécialisé(e) en santé mentale soutiendra le participant tout au long du processus. En s'appuyant sur une équipe de soins intégrée composée de cliniciens, de psychologues, de psychiatres et de médecins experts, le service permet aux participants de recevoir des soins selon leurs conditions, peu importe où ils se trouvent.

« Nous sommes heureux d'offrir ce service exceptionnel à nos clients. Selon la Commission de la santé mentale du Canada, une personne sur cinq sera atteinte d'un problème de santé mentale au Canada cette année. En outre, la pandémie de COVID-19 rend la vie encore plus difficile aux Canadiens et aux Canadiennes, surtout ceux et celles qui travaillent pour une PME. Le Guichet d'accès en santé mentale aide les clients et leur famille à obtenir l'assistance et les ressources dont ils ont besoin pour sentir de nouveau eux-mêmes », explique Vanessa Lycos, vice-présidente, Produits et Marketing, Solutions d'assurance collective.

Le Centre de toxicomanie et de santé mentale évalue le fardeau économique de la maladie mentale à 51 milliards de dollars par année. Avoir le bon diagnostic et par la suite le bon traitement sont des facteurs essentiels pour remettre les personnes sur pied et diminuer le coût global du système de santé.

« Teladoc Health compte plus de 20 années d'expérience au Canada, est à l'avant-garde du soutien aux employeurs et a les ressources pour avoir une incidence positive sur la vie des participants. Le Guichet d'accès en santé mentale n'est qu'une ressource parmi tant d'autres, conçue pour aider à assurer la santé mentale en milieu de travail par l'entremise d'un processus sûr et confidentiel. En raison de l'augmentation de la sensibilisation et de l'acceptation des besoins en santé mentale, les services de soutien, tels que le Guichet d'accès en santé mentale, sont plus importants que jamais pour les employeurs et les membres de leur personnel », affirme Karen Grant, vice-présidente aux solutions internationales, Teladoc Health.

L'Empire Vie a pour mission d'offrir des produits et des services qui font en sorte qu'il est simple, rapide et facile pour les PME d'aider les membres de leur personnel à atteindre leurs objectifs de santé physique, financière et mentale.

Au sujet de l'Empire Vie

L'Empire Vie est une filiale d'E-L Financial Corporation Limited fondée en 1923. Elle offre aux Canadiens et aux Canadiennes une gamme de produits individuels et collectifs d'assurance vie et maladie, de placement et de retraite. Sa mission est d'aider les Canadiens et les Canadiennes à obtenir les placements, l'assurance individuelle et l'assurance collective dont ils ont besoin avec simplicité, rapidité et facilité afin qu'ils accumulent un patrimoine, génèrent un revenu et atteignent la sécurité financière. Le 31 mars 2020, le total des actifs sous gestion de l'Empire Vie s'élevait à 16 milliards de dollars. Suivez l'Empire Vie sur les réseaux sociaux avec l'identifiant @EmpireVie ou visitez le www.empire.ca pour obtenir plus de détails.

Au sujet de Teladoc Health

Le Réseau Best Doctors fait partie de Teladoc Health, Inc. (Teladoc Health), une organisation qui transforme avec succès la façon dont les gens ont accès aux soins de santé et l'expérience qu'ils en ont, en ciblant la qualité, des coûts plus faibles et de meilleurs résultats partout dans le monde. Teladoc Health se classe au premier rang parmi les fournisseurs de télémédecine s'adressant directement aux consommateurs, selon l'étude de satisfaction de la télémédecine menée aux États-Unis en 2019 par la firme J.D. Power. Les services intégrés de Teladoc Health comprennent la télémédecine, les services de médecins experts, l'intelligence artificielle et l'analyse, ainsi que des services de plateforme avec gestion de licences. L'organisation, qui compte plus de 2 400 employés, offre ses services dans 175 pays et dans plus de 40 langues. Elle a établi des partenariats avec des employeurs, des hôpitaux, des systèmes de soins de santé et des assureurs pour transformer la prestation de soins de santé. Pour plus d'information, veuillez visiter www.teladochealth.com ou suivre @TeladocHealth sur Twitter.

