L'Empire State Building poursuit son coup de cœur mondial aux premiers intervenants, à toutes les heures, suivi d'un moment d'obscurité en souvenir de ce qui sont tombés

NEW YORK, 4 avril 2020 /CNW/ - Dès le 2 avril, et tous les soirs pendant que sévit la pandémie, l'Empire State Building brille d'un grand éclat, en un battement de cœur dynamique, marquant la solidarité et le soutien envers les victimes de la COVID-19, lesquelles sont chiffrées à plus d'un million de personnes dans 180 pays, encore qu'au jour d'aujourd'hui, plus de 208 000 personnes se sont complètement rétablies au cours des trois mois qui ont suivi le déclenchement du virus.

En outre, à chaque début d'heure, l'ESB rayonnera aux couleurs des premiers intervenants, en hommage aux travailleurs d'urgence sur le front du combat, de vrais héros, les couleurs -- le jaune, le bleu, l'argent, le rouge, le blanc, le vert, le gris entre autres -- rappelant les répartiteurs, les forces de l'ordre, les agents correctionnels, les pompiers, les ambulanciers et les militaires , tous membres de nos collectivités, qui risquent leur vie chaque jour au nom de nous tous.

Les tours lumineuses de l'Empire State Building, connues du monde entier, en association avec la radio new-yorkaise Z100 d'iHeartMedia, continueront à se synchroniser tous les soirs, à 21h00, aux airs de l'Empire State of Mind d'Alicia Keys. Le public, c'est-à-dire tout le monde, est invité à se joindre aux échanges en diffusant sur ses pages de médias sociaux, sous les mots-clics #EmpireStateBuilding et #iHeartNewYork, une vidéo personnelle, balisant à la fois l'Empire State Building et iHeartRadio, montrant à tous comment nous sommes encore tous aptes à garder le contact les uns avec les autres.

À la fin du spectacle de lumières de 21h00, l'Empire State Building se mettra au noir pendant cinq minutes pour rappeler la mémoire de ceux et celles qui ont perdu la vie par suite de la pandémie mondiale et honorer ceux et celles qui les pleurent.

À propos de l'Empire State Building

