L'Empire State Building lève le voile sur son nouvel Observatoire au 102e étage

Des fenêtres du plancher au plafond et un ascenseur vitré font voir la ville de New York depuis une hauteur de 381 mètres

NEW YORK, 10 octobre 2019 /CNW/ - L'Empire State Building (ESB) a annoncé aujourd'hui sa nouvelle expérience Observatoire, la troisième phase d'un travail de réinterprétation intégrale, l'Observatoire du 102e étage, qui vient de faire peau neuve. Accueillant le public le 12 octobre 2019, le 102e étage, doté fenêtres vitrées, du plancher au plafond, invite le monde à explorer jusqu'aux confins de « l'édifice le plus célèbre du monde ».

De fait, les visiteurs vivent leur premier moment d'émerveillement dès qu'ils entrent, au 86e étage, dans un ascenseur entièrement vitré. Alors qu'ils montent au 102e étage, parcourant 16 étages dans un puits de verre rénové il y a peu, ils se verront offrir un coup d'œil à l'intérieur du mât de la tour et un aperçu de ses lumières connues du monde entier. À mesure que l'ascenseur approche de sa destination, ils bénéficient d'un avant-goût du panorama imprenable, des vues à vous couper le souffle, avant de sortir de l'ascenseur et monter dans l'Observatoire. Constitué de 24 fenêtres cristallines d'une hauteur de 2,5 m, le 102e étage est un pont d'observation fermé, à température contrôlée, accessible toutes saisons, offrant une vue à 360 degrés de la ville et au-delà depuis le cœur de New York.

« L'Observatoire du 102e étage est le joyau de l'Empire State Building, a déclaré Anthony E. Malkin, PDG de l'Empire State Realty Trust, expliquant que « nous avons éliminé tous les obstacles et toutes les entraves, offrant aux visiteurs une vue au cœur de la ville et sans égal à New York. L'entrée de l'Observatoire et les galeries du deuxième étage ont été applaudies par les visiteurs, et la réouverture du 102e étage marque une étape importante dans nos efforts pour parfaire la nouvelle expérience de l'Observatoire de l'Empire State Building. »

La construction du 102e étage a commencé en janvier 2019, à l'intérieur d'un « cocon » suspendu ultramoderne, une structure d'échafaudage circulaire, la plus élevée du genre à New York. Le cocon a permis le déroulement des travaux sans aucune incidence sur les visiteurs du célèbre Observatoire au 86e étage. Les travaux de conception et de structure, qui mettent en valeur non seulement les vues extérieures, mais aussi l'élégance historique des éléments d'origine, ont été réalisés par une équipe d'experts de premier ordre comprenant :

Beneville Studios

Corgan

Diversified.

IDEO

JLL

Kubik Maltbie

Otis

Skanska

Squint/Opera

Syska Hennessy

The Lighting Practice

Thinc

Thornton Tomassetti

La troisième phase fait suite à l'ouverture réussie de l'entrée de l'Observatoire au 20 West 34th Street et des galeries immersives du 2e étage. Les billets d'accès à l'Observatoire du 86e étage commencent à 38 $ mais, moyennant 20 $ de plus, les visiteurs peuvent se rendre à l'Observatoire du 102e étage. Les billets sont disponibles en ligne, à l'adresse www.empirestatebuilding.com, ou sur place aux kiosques situés aux 2e et 86e étages.

À propos de l'Empire State Building

S'élevant à 443 mètres au-dessus de Midtown Manhattan (de la base au sommet de l'antenne), l'Empire State Building, que détient la Empire State Realty Trust, Inc., est le « plus célèbre immeuble au monde ». Avec de nouveaux investissements dans l'efficacité énergétique, l'infrastructure, les espaces publics et les équipements, l'Empire State Building a su attirer des locataires de premier ordre représentatifs d'un large éventail de secteurs dans le monde entier. L'Empire State Building, la destination touristique la plus courue au monde, selon une étude réalisée par Uber, est aussi l'immeuble de prédilection aux États-Unis d'après un sondage réalisé par l'American Institute of Architects. Pour en savoir plus sur l'Empire State Building, voici les bonnes adresses : www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc, ou www.pinterest.com/empirestatebldg.

À propos de la Empire State Realty Trust

La Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE : ESRT), importante fiducie de placement immobilier (FPI), possède, gère, exploite, acquiert et réaffecte des immeubles de bureaux et de commerce de détail à Manhattan et dans la zone métropolitaine de New York, où se trouve notamment l'Empire State Building Building, « le plus célèbre immeuble au monde ». La société, établie à New York, New York, détient au 30 juin 2019 un portefeuille immobilier locatif couvrant 938 000 de mètres carrés, soit 873 000 de mètres carrés dans 14 immeubles à bureaux, dont neuf à Manhattan, trois dans le comté de Fairfield, au Connecticut, et deux dans le comté de Westchester, de l'État de New York, et environ 65 000 mètres carrés dans le commerce de détail.

