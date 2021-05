L'Empire State Building célèbre ses 90 ans

Nouvelles visites historiques, cadeaux et autres célébrations d'anniversaire prévues toute l'année

NEW YORK, 30 avril 2021 /CNW/ - Le bâtiment le plus célèbre au monde, l'Empire State Building (ESB), célébrera son 90e anniversaire le 1er mai 2021.

« L'Empire State Building, emblème international et symbole de rêves, a été un chantier record et un projet pionnier sans précédent il y a 90 ans, a déclaré Anthony E. Malkin, président et chef de la direction de l'Empire State Realty Trust. Aujourd'hui, l'immeuble est entièrement modernisé et adapté au XXIe siècle, un chef de file mondial en matière d'amélioration de l'efficacité énergétique dans l'environnement bâti, la qualité de l'environnement intérieur et les pratiques de santé des bâtiments. »

« Depuis que nous avons ouvert nos portes pour la première fois il y a 90 ans, l'Observatoire de l'Empire State Building a été un incontournable pour les voyageurs du monde entier, a déclaré Jean-Yves Ghazi, président de l'Observatoire. Nous avons accueilli tout le monde, tous ont franchi le seuil de nos portes, de la reine d'Angleterre à la reine de Noël (Mariah Carey). Mais nos visiteurs les plus importants demeurent nos invités du monde entier de l'Observatoire qui visitent aujourd'hui cette toute nouvelle expérience, résultat de rénovations s'élevant à 165 millions dollars. Avec la réouverture de New York le 1er juillet, nous nous réjouissons à l'idée de recevoir la visite de nos admirateurs d'ici et d'ailleurs qui peuvent se déplacer en toute sécurité pour célébrer cet important anniversaire. »

Nouvelles offres pour les visiteurs

Pour souligner le 90e anniversaire, l'Empire State Building lancera une foule de nouvelles offres, et d'autres annonces seront faites au cours des festivités qui se dérouleront tout au long de l'année.

Éclairage d'anniversaire : Les lumières de la tour de l'ESB, de renommée mondiale, brilleront en blanc en arborant un « 90 » spécial illuminé dans le mât pendant toute la nuit.

Nouvelle visite historique : La nouvelle visite 90 in 90 Tour permettra aux visiteurs d'explorer la riche histoire de l'édifice en 90 minutes. Reçus comme des dignitaires, les invités se font accompagner de leur propre ambassadeur ESB qui reste à leurs côtés alors qu'ils se familiarisent avec l'Empire State Building et pénètrent ses secrets les mieux gardés.

Objets de collection du 90e anniversaire : La boutique de cadeaux de l'Empire State Building offrira des articles du 90e anniversaire en édition limitée seulement offerts sur place.

Cadeau d'anniversaire : À l'achat d'un billet Sunrise, Premium ou All Access pour l'Observatoire, les invités recevront un sac fourre-tout gratuit pour célébrer le 90e anniversaire.

Vitrine David Yurman : En l'honneur du 90e anniversaire de l'ESB, la principale marque de bijoux haut de gamme des États-Unis, David Yurman, lancera sa nouvelle gamme de bijoux pour femmes et d'accessoires pour hommes « Empire Collection ». La collection s'inspire du style Art déco du spectaculaire édifice, et sera présentée en vitrine dans le célèbre hall d'entrée de la Cinquième Avenue. La collection Empire sera offerte exclusivement dans les magasins de détail David Yurman et sur DavidYurman.com.

Vue imprenable et café Starbucks : Pendant tout le mois de mai, les invités qui présentent leur billet de l'Observatoire au Starbucks situé à l'intérieur de l'ESB sur la 34e Rue, recevront un café de 0,90 $, chaud ou glacé, ainsi qu'une tasse réutilisable Starbucks jusqu'à épuisement des stocks. Le billet peut être présenté avant ou après la visite.

Une expérience client repensée

Depuis sa construction, l'Empire State Building est fier d'être le bâtiment le plus célèbre au monde, véritable symbole international de technologie, d'imagination et d'ambition. Ses rénovations récentes et l'expérience touristique repensée qu'il offre servent d'exemple pour d'autres bâtiments et attractions dans le monde.

Réinvention de l'expérience de l'Observatoire : Un projet de relance quinquennal d'une valeur de 165 millions de dollars du parcours des visiteurs à l'Observatoire du 86e étage a été achevé en 2019. Ces rénovations ont instauré une nouvelle porte d'entrée réservée aux visiteurs sur la 34e Rue, un musée immersif de 10 000 pieds carrés et des expositions supplémentaires au 80e étage remanié. Et pour finir, mentionnons le tout nouvel Observatoire du 102e étage avec des fenêtres du plancher au plafond. L'ESB a également amélioré la qualité de l'air intérieur dans tout le bâtiment, et plus particulièrement dans l'ensemble de l'expérience de l'Observatoire, en introduisant un système de filtration de l'air doté de filtres MERV 13 de pointe et une technologie d'ionisation bipolaire AtmosAir. L'immeuble fait partie du grand portefeuille immobilier de l'Empire State Realty Trust, qui a été le premier dans les Amériques à obtenir la cote santé et sécurité de WELL aux États-Unis, une cote de vérification par une tierce partie fondée sur des données probantes pour tous les types d'installations.

Rénovation durable : Au cours des 10 dernières années, l'Empire State Building a fait l'objet de travaux novateurs d'amélioration de l'efficacité énergétique dans le cadre du programme de reconstruction de l'Empire State de 550 millions de dollars. Ce projet en a fait l'un des points d'intérêt historiques les plus efficaces d'aujourd'hui. L'immeuble se classe parmi les 20 % les plus importants de tous les actifs commerciaux de catégorie A au pays et a été reconnu par plus de 10 organisations indépendantes pour son leadership en matière de durabilité. Grâce à ces efforts, l'ESRT a obtenu la cote GRESB 5 étoiles et la reconnaissance Green Star pour sa performance en matière de durabilité dans l'immobilier. L'immeuble a été nommé représentant Fitwel de bâtiments sains et performants. L'ESB entrevoit un avenir plus durable, et a récemment dévoilé son objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2030.

Mise à niveau des lumières de la tour : En 2012, l'Empire State Building a mis à niveau les lumières de sa tour de renommée mondiale, lui permettant désormais d'afficher plus de 16 millions de couleurs. Les nouvelles lumières auront servi pour la première fois lors du spectacle son et lumière d'Alicia Keys, Girl on Fire et Empire State of Mind. L'immeuble a récemment réintroduit ce spectacle classique en 2020 pour apporter un peu de joie aux New-Yorkais en ces temps de pandémie.

Restauration d'un élément classique d'Art déco : En 2009, la murale à motifs célestes du plafond du hall donnant sur la Cinquième Avenue a été entièrement restaurée. La restauration a été effectuée avec les mêmes matériaux qu'en 1931, soit de la feuille d'aluminium et de l'or 23 carats, et a nécessité plus de 20 000 heures-personnes. Pas plus tard que l'an dernier, la silhouette de l'Empire State Building a également été restaurée pour mieux refléter sa conception originale, qui a tant influencé divers styles architecturaux. Débarrassé de ses diverses antennes et repeint d'une nouvelle couche de peinture argentée imperméable, l'ESB resplendit à nouveau.

« Au cours des 90 dernières années, l'Empire State Building a été le point d'intérêt incontesté du paysage urbain de la ville de New York, avec les lumières emblématiques de sa tour qui brillent comme un symbole d'espoir, de force et de persévérance, a déclaré M. Malkin. Nous continuerons d'innover et de repousser les frontières en matière de technologie, de durabilité et de tourisme pour faire en sorte que l'Empire State Building demeure le bâtiment préféré des États-Unis pour les 90 prochaines années également. »

Vous trouverez ici des images et des séquences vidéo d'archives de l'Empire State Building, de l'expérience de l'Observatoire et de ses lumières caractéristiques. D'autres nouvelles et annonces sont à venir. Suivez l'Empire State Building sur LinkedIn, Instagram, Twitter et Facebook pour rester au courant. Pour obtenir de plus amples renseignements et pour acheter des billets, veuillez visiter le https://www.esbnyc.com/90.

À propos de l'Empire State Building

L'Empire State Building, « l'édifice le plus célèbre au monde », appartient à Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE). L'immeuble surplombe le centre de Manhattan du haut de ses 1 454 pieds (de la base au sommet de l'antenne). Le projet de relance de 165 millions de dollars de l'Empire State Building Observatory Experience crée une toute nouvelle expérience comprenant une porte d'entrée réservée aux invités, un musée interactif avec neuf galeries et l'Observatoire du 102e étage réaménagé avec des fenêtres du plancher au plafond. La visite de l'observatoire du 86e étage est la seule à offrir de sa terrasse en plein air des vues spectaculaires à 360 degrés sur New York et au-delà. L'Observatoire permet aux visiteurs de s'orienter pour toute leur visite de New York et couvre tous les aspects, de l'histoire emblématique de l'édifice à sa place actuelle dans la culture populaire. Pour en savoir plus, visitez le www.esbnyc.com. L'année 2021 marque le 90e anniversaire de l'édifice qui a officiellement ouvert ses portes le 1er mai 1931. Nommé immeuble favori des États-Unis par l'American Institute of Architects, ainsi que la destination voyage la plus populaire au monde par Uber et l'attraction numéro 1 de New York par Lonely Planet, il accueille plus de 4 millions de visiteurs du monde entier chaque année.

Depuis 2011, l'immeuble est entièrement alimenté par de l'électricité éolienne renouvelable, et ses nombreux étages offrent des locaux à un éventail diversifié de locataires de bureaux, des sociétés comme LinkedIn, Shutterstock et Global Brands Group, ainsi que des sociétés axées sur la vente au détail comme STATE Grill and Bar, Tacombi et Starbucks. Pour de plus amples renseignements et des billets pour l'Observatoire, visitez le site esbnyc.com ou suivez les pages Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, YouTube ou TikTok de l'immeuble.

À propos d'Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) possède, gère, exploite, acquiert et repositionne des bureaux et des commerces de détail à Manhattan et dans la grande région métropolitaine de New York, y compris l'Empire State Building, l'immeuble le plus célèbre au monde. Le portefeuille de bureaux et de commerces de détail de la société comprend 10,1 millions de pieds carrés louables au 31 décembre 2020, soit 9,4 millions de pieds carrés louables dans 14 immeubles de bureaux, dont neuf à Manhattan, trois dans le comté de Fairfield, au Connecticut, et deux dans le comté de Westchester, dans l'État de New York. L'entreprise possède également environ 700 000 pieds carrés louables dans son portefeuille de commerces de détail.

L'Empire State Realty Trust est un chef de file en matière d'efficacité énergétique spécialisé dans l'environnement bâti et la durabilité, avec 76 % du portefeuille admissible certifié ENERGY STAR et entièrement alimenté par l'énergie éolienne renouvelable. En tant que premier portefeuille immobilier commercial dans les Amériques à obtenir la cote santé et sécurité de WELL vérifiée par une tierce partie et fondée sur des données probantes, l'ESRT a de plus obtenu la cote GRESB 5 étoiles, la plus élevée, et la reconnaissance Green Star pour sa performance en matière de durabilité dans l'immobilier. Il a été nommé représentant Fitwel de bâtiments sains et performants. Pour en savoir plus sur Empire State Realty Trust, visitez empirestaterealtytrust.com et suivez ESRT sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn.

SOURCE Empire State Realty Trust, Inc.