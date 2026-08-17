Lemonsoft: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Lemonsoft stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.06 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0.030 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 7.8 Millionen EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.4 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch