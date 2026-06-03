Lemonade Aktie 55474884 / US52567D1072
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03.06.2026 19:37:29
Lemonade Shares Fall 9% On Expansion Of Autonomous Car Insurance To Indiana
(RTTNews) - Lemonade, Inc. (LMND) shares fell 9.76 percent, losing $5.66 to $52.40 on Wednesday despite the company announcing the expansion of its Autonomous Car insurance product to Indiana.
The stock is currently trading at $52.40, compared with its previous close of $58.06 on the New York Stock Exchange. During the session, it opened at $56.80 and traded between $51.93 and $56.87. Trading volume reached 919,173 shares, below its average volume of 1.76 million shares.
The technology-driven insurance company said the offering provides Tesla owners with a 50% discount on miles driven using Tesla's Full Self-Driving Supervised technology. Management stated that the product leverages driving data and intelligent pricing models to pass savings on to customers using autonomous driving features.
Lemonade shares have traded between $34.10 and $99.90 over the past 52 weeks.
Trading Signals: Holcim: Baustoffriese meldet sich zurück
Holcim hat an der Börse lange nicht geglänzt, doch zuletzt meldete sich die Aktie eindrucksvoll zurück. Nach dem Sprung über wichtige charttechnische Marken rückt sogar das Rekordhoch wieder näher. Auch operativ zeigt sich der Baustoffkonzern robuster als erwartet, sodass die Aktie neue Schubkraft bekommen könnte.Weiterlesen!
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|Ausblick: Lemonade präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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|Lemonade turns self-driving cars from threat to opportunity (Financial Times)