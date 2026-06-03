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Lemonade Aktie 55474884 / US52567D1072

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03.06.2026 19:37:29

Lemonade Shares Fall 9% On Expansion Of Autonomous Car Insurance To Indiana

Lemonade
41.91 CHF -8.05%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Lemonade, Inc. (LMND) shares fell 9.76 percent, losing $5.66 to $52.40 on Wednesday despite the company announcing the expansion of its Autonomous Car insurance product to Indiana.

The stock is currently trading at $52.40, compared with its previous close of $58.06 on the New York Stock Exchange. During the session, it opened at $56.80 and traded between $51.93 and $56.87. Trading volume reached 919,173 shares, below its average volume of 1.76 million shares.

The technology-driven insurance company said the offering provides Tesla owners with a 50% discount on miles driven using Tesla's Full Self-Driving Supervised technology. Management stated that the product leverages driving data and intelligent pricing models to pass savings on to customers using autonomous driving features.

Lemonade shares have traded between $34.10 and $99.90 over the past 52 weeks.

In eigener Sache

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