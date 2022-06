Lemke will Verbrenner-Aus bei EU-Beratungen zustimmen

Von Andreas Kissler

LUXEMBURG/BERLIN (Dow Jones)--Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) will im EU-Umweltrat in Luxemburg nach eigenen Angaben der Linie der Europäischen Kommission für ein faktisches Verbot von Pkw mit Verbrennungsmotoren zustimmen. "Wir richten uns hier alle auf einen langen Tag mit langen Verhandlungen ein, möglicherweise bis in die Nacht", sagte Lemke im ZDF-Morgenmagazin in einer Videoschalte aus Luxemburg direkt vor den Verhandlungen der Mitgliedsstaaten. "Wenn das Paket dann das beinhaltet, was die Kommission vorgeschlagen hat, keine Zulassung von Autos, die CO2 ausstossen, nach 2035, dann werden wir zustimmen."

Ihr sei wichtig, dass die Bundesregierung bei den Beratungen die Kommission "in ihrem Ziel unterstützen wird", sagte Lemke. "Das ist die Linie, die die Bundesregierung in den letzten Wochen und Monaten hier vertreten hat, die auch im Koalitionsvertrag niedergelegt ist, und die wir heute für die Bundesregierung vertreten." Darüber hinaus werde Deutschland deutlich machen, dass es Bereiche gebe wie zum Beispiel bei Feuerwehrautos oder im Schiffs- oder Flugverkehr, wo auch andere Kraftstoffe in Zukunft eingesetzt werden könnten.

Auf die Frage nach einer Beilegung des Streits mit Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) in der Frage des Verbrenner-Aus sagte Lemke, man habe sich darauf verständigt vorzutragen, "dass noch einmal deutlicher herausgearbeitet werden soll, dass es Bereiche gibt, in denn auch andere Technologien nach 2035 zum Einsatz kommen können". Das betreffe nicht den Pkw-Bereich, sondern andere Kraftfahrzeugbereiche.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 28, 2022 03:16 ET (07:16 GMT)